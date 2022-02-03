Чита, 3 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Забайкальские власти обеспокоены стремительным ростом числа заражений коронавирусом: за сутки выявлены рекордные более 980 случаев. По словам вице-премьера Забайкальского края Инны Щегловой, такие темпы прироста заставляют принимать особые меры. Подробности с заседания оперативного штаба 3 февраля сообщает пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня почти тысяча, то есть в плюсе 400 человек за одни сутки. Распространение идет катастрофическими темпами. Сегодня был уделен вопрос амбулаторному этапу оказания медпомощи. Мы обратились к главам муниципальных районов помочь с транспортом», — отметила Инна Щеглова.

По её словам, сейчас в основном происходит обслуживание на дому, и потому важно обеспечить бесперебойную работу службы 122.

«Это впервые созданная система колл-центра, которая объединяет все медицинские организации. При этом в резерве еще 120 человек для этого центра, потому что специалисты тоже заболевают и выбывают из строя. Есть у нас, к сожалению, претензии к медицинским организациям по передаче пациентам результатов тестирования через портал государственных услуг.

Также в связи с большим объемом исследований время передачи результата увеличилось. В связи с этим есть очень серьезные нарекания забайкальцев. Плюсом — как минимум 40% звонков в кол-центр для того, чтобы узнать результат», — сообщила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 3 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 104 678 (рекордные +989 за минувшие сутки). Также известно, что в Забайкалье 59% инфекции — это штамм «Дельта», а 41% — «Омикрон».

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