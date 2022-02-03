Стокгольм, 3 февраля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Электоральная ситуация для «Либералов» и «Зеленых» продолжает оставаться неблагоприятной, поскольку обе партии рискуют покинуть парламент Швеции, если бы выборы в риксдаг состоялись бы сегодня. Об этом 3 февраля сообщил телеканал SVT со ссылкой на данные своего опроса проведенного совместно с социологами из Novus.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Если бы выборы в Швеции прошли сегодня, то «Либералы» и «Зеленые» набрали бы 2,7% и 3,5% голосов, соответственно.

«Социал-демократы» остаются на первом месте — за них готовы проголосовать 29,3% опрошенных. «Шведские демократы» сокращают отрыв от «Умеренных», набирая 19,8% голосов в то время, как крупнейшая оппозиционная партия может рассчитывать на 20,5% голосов.

На четвертом месте закрепились «Левые» — 9,8%. За ними следуют «Центристы» (7,4%) и «Христианские демократы» (5,4%).

В опросе SVT/Novus, проведенном с 13 по 19 января, приняли участие 1 647 граждан Швеции.