Кызыл, 3 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле вакцинацию против коронавируса прошли 280 школьников. Пока никаких серьёзных побочных эффектов не зафиксировано, передаёт портал TMG слова завотделением иммунопрофилактики Республиканской детской больницы Бадмы Лопсан.

Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб Вакцина «Спутник М»

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По её словам, после укола у детей наблюдались озноб и головная боль. У некоторых незначительно повышалась температура. Все эти симптомы врачи называют нормальными, к тому же они проходили спустя два-три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация подростков в республике ведётся с 28 января. Пока прививают только учащихся старших классов по письменному согласию родителей. Ученики 1−8 классов в настоящее время учатся в дистанционном формате.

Тува получила 480 доз вакцины для детей «Спутник М», которые распределили в Республиканскую детскую больницу и Кызылскую центральную районную больницу в посёлка Каа-Хем. Из поступивших в Кызыл 350 доз к 3 февраля осталось 70. В сёлах вакцинировались 26 подростков.