Москва, , 13:40 — REGNUM Российский рэпер Lizer(Арсен Магомадов) принял участие в музыкальной викторине FFM Quiz. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале проекта Fast Food Music 3 февраля.

Слушать музыку

В ходе викторины артист попытался отгадать факты про популярных исполнителей, а также рассказал про своё детство. Общая продолжительность видео составила 15 минут.

Напомним, что 28 января 2022 года Lizer выпустил новую песню «Простым». Эта работа войдет в будущий альбом рэпера, выход которого состоится в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: Lil Gnar поделился трек-листом будущего альбома

Читайте развитие сюжета: Wiz Khalifa выпустил клип на трек Wiz Got Wings