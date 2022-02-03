Москва, 3 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Российский рэпер Lizer(Арсен Магомадов) принял участие в музыкальной викторине FFM Quiz. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале проекта Fast Food Music 3 февраля.

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В ходе викторины артист попытался отгадать факты про популярных исполнителей, а также рассказал про своё детство. Общая продолжительность видео составила 15 минут.

Напомним, что 28 января 2022 года Lizer выпустил новую песню «Простым». Эта работа войдет в будущий альбом рэпера, выход которого состоится в ближайшее время.