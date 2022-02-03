Элиста, 3 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Калмыкии участились случаи отравления людей угарным газом. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так, трое жителей Калмыкии погибли от отравления угарным газом. Ещё пять человек пострадали. К трагедиям привели нарушения правил эксплуатации газовых сетей и использования отопительного оборудования.

Спасатели призывают жителей Калмыкии своевременно проводить обслуживание газового оборудования в своих домах.