Москва, 3 февраля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В отношении к криптовалютам власти РФ скорее будут придерживаться китайской тенденции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Криптовалюта

«Как и в вопросе с фиатными валютами здесь есть свои плюсы и свои минусы. Одна из претензий, которые выдвигают к криптовалютам, заключается в том, что с их помощью можно осуществлять нелегальные платежи и финансировать незаконную деятельность. Но это неправильная постановка вопроса. С такими же (пусть и ухудшенными) удобствами это можно делать и с помощью обычных финансовых расчетов. Это не главный критерий, — сказал Остапкович. — Сейчас мы следим за мировым сообществом. В принципе тенденция в мировом сообществе и в экономически развитых странах не очень положительная. При всем уважении к Сальвадору (биткоин там признан официальным платежным средством — прим. ИА REGNUM) — это довольно специфическая страна. Тем более что Китай (на который мы во многом ориентируемся) пока показывает очень негативную реакцию на «крипту». И я думаю, что мы будем придерживаться китайской тенденции. И пока будущее криптовалюты выглядит не очень позитивно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, стоит ли приравнивать майнинг к предпринимательской деятельности.