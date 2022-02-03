Москва, 3 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересованы в том, чтобы их встреча произошла как можно скорее. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Два лидера действительно проговаривали возможные варианты — в конце февраля, другие даты. И действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день точных дат встречи двух лидеров нет: «Надеемся, что это произойдёт как можно раньше».