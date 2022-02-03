Красногорск, 3 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 3675 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 3 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 637 594 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 791 298.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 3 февраля число жертв COVID-19 увеличилось на 36 человек.