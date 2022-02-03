Владимир, 3 февраля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Во Владимирской области, по данным на 1 февраля, из 365 школ 52 перешли на дистанционное обучение полностью и 177 перевели на онлайн-обучение отдельные классы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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Из 473 детсадов 12 закрыты на карантин, отдельные группы временно не работают в 68 детских садах. 2 из 35 организаций профессионального образования полностью перешли на удалённое обучение, в 28 — отдельные группы.

Из 99 организаций дополнительного образования четыре работают дистанционно, остальные — в обычном режиме.

Образовательным организациям рекомендовали усилить санитарные меры эпидемической безопасности и установить жёсткий контроль за их исполнением. Пока перевода всех образовательных организаций региона на «дистанционку» не планируется.