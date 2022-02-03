Ставрополь, 3 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае разоблачена группа мошенников, которые похищали денежные средства местных жителей. Представляясь военнослужащими, которым требуется квартира для временного проживания, они вводили в заблуждение арендодателей, похитив в общей сложности на Ставрополье у семи граждан около 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

В период следствия были объявлены в розыск двое организаторов преступления, один участник группы осужден. Остальные подозреваемые были задержаны в Пензе, по их месту жительства обнаружены и изъяты мобильные телефоны, денежные средства, блокноты с записями и другие вещественные доказательства, в том числе золотые украшения.

В банде аферистов все роли были распределены. Одни звонили и, представляясь военнослужащими, сообщали, что хотят снять жилье на длительный срок, после этого переводили деньги за аренду на карты потерпевших. Далее остальные четверо мошенников переводили похищенные путем обмана денежные средства на свои банковские карты и снимали их.

«Затем, вводя арендодателей в заблуждение, они говорили, что случайно перевели лишнюю сумму и просили снять со счетов деньги и вернуть им. Введенные в заблуждение граждане, следуя указаниям звонивших, осуществляли банковские операции в терминалах самообслуживания и перечисляли деньги на указанные абонентские номера операторов сотовой связи», — раскрыли в МВД преступную схему.

Дело в отношении пятерых участников группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя.