Москва, 3 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Пока монетарные власти РФ не определились в своем отношении к криптовалютам, рано рассуждать о том, стоит ли приравнивать майнинг к предпринимательской деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал соответствующую инициативу руководителя Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина.

Issek.hse.ru Георгий Остапкович

«То, что предложил Катырин, может быть, и разумно. Но это технический вопрос. Сейчас же, когда речь идет о криптовалюте, важнее идеологические вопросы. Останется ли она как явление в российской экономике? Какое она займет место в российской экономике? — пояснил Остапкович. — Едва ли Центральный банк формировал свою позицию в одиночестве. Скорее всего, ЦБ РФ советовался по этой проблеме с кем-то в правительстве. И вопрос с криптовалютами пока подвисает. Не то что майнинг, а все может быть запрещено. Позиция Минфина РФ более мягкая. Они говорят, что надо регулировать. И пока не определится общая позиция отношения государства и его монетарных властей к «крипте», говорить о других маневрах пока рано».

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению Катырина, если майнинг признают предпринимательской деятельностью, то это обеспечит уплату налогов и других платежей.