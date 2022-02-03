Москва, 3 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не носит медицинскую маску, поскольку вокруг него принимаются меры эпидемиологической предосторожности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Вокруг президента принимаются соответствующие меры предосторожности. Лица, которые вступают с ним в контакт, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине», — сказал Песков.

По его словам, «в определённые моменты», особенно в ходе публичных выступлений, Путин не носит маску, однако это не означает, что вокруг него не принимаются соответствующие меры безопасности.