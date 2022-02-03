Шаркия, , 13:23 — REGNUM Автобус с рабочими перевернулся в провинции Шаркия на востоке Египта. Об этом сообщает официальная газета Dostor.

Авария Tysto

По данным журналистов, инцидент произошёл на трассе между городами Маштул и Аль-Мунир в полдень в четверг, 3 февраля. По последним данным, автобус вылетел с моста Аль-Хавис и перевернулся.

В автобусе находилось 26 человек — 17 из которых были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. К месту инцидента были направлены дополнительные силы силы полиции и чрезвычайных служб, которые занимаются восстановлением дорожного движения и устранением последствий аварии.