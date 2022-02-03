Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вслед за руководителем одного из отделов Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ), заподозренного в получении взятки в 1,6 млн рублей, задержали его заместителя. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Арест

Руководитель отдела СЗТУ был задержан 24 декабря 2021 года в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий экономической полиции, регионального УФСБ России и собственной безопасности таможенной службы. Его подозревают в получении от генерального директора коммерческой фирмы взятки в размере 1,680 млн рублей за обеспечение победы фирмы в конкурсе на право заключения госконтрактов. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

«2 февраля в ходе дальнейших совместных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в посредничестве при получении взятки был задержан 35-летний заместитель таможенного руководителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — пояснили в Главке МВД.