Москва, 3 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Дата визита российского лидера Владимира Путин в Турцию пока не согласована. Об этом сегодня, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган

Он уточнил, что дата встречи с Реджепом Эрдоганом будет назначена как только позволят рабочий график Путина и эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин может посетить Турцию во второй половине февраля 2022 года.

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