В Мурманской области за сутки на больничные койки попали 142 ковид-пациента
Мурманск, 3 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 860 человек, 142 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.
Yanao.ru
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По данным штаба, 2 февраля в регионе скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2959 северян.
Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратуру РФ заинтересовало подорожание ПЦР-тестов на COVID-19.