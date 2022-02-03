Черкесск, 3 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии активными темпами идет вакцинация. В ряде районов она приближается к 100%-ному выполнению плана, а в двух — уже достигнут этот показатель. Такая информация прозвучала 2 февраля в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Вакцинация

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«Стоит отметить два района, в которых достигнут план вакцинации 100%. Это Ногайский и Адыге-Хабльский муниципальные районы. Приближаются к достижению плана Абазинский и Зеленчукский районы», — говорится в сообщении оперштаба.

В целом по республике план вакцинации выполнен на 69,3%. Общая численность принявших участие в кампании по вакцинации от коронавируса составила 183 тыс. 329 человек. Среди них в том числе 50 подростков, которые первыми в республике привиты препаратом «Спутник М». Всего в регион поступило 480 доз новой вакцины для детей и подростков.