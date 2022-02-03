Красноярск, 3 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Власти Красноярского края подтвердили информацию о том, что 3 февраля в Красноярске неизвестные «заминировали» школы.

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

По данным краевой антитеррористической комиссии (АТК), ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма поступили на электронные адреса «нескольких школ».

«В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушена работа организаций и учреждений», — говорится в сообщении АТК.

На местах работали сотрудники правоохранительных органов, обеспечивавшие безопасность граждан. Источники информации устанавливаются.

Население просят «ответственно относиться к законным требованиям сотрудников органов власти и правоохранительных органов», сохранять спокойствие и проявлять бдительность.

Добавим, подобные сообщения также зафиксировали в ряде других субъектов РФ.