Москва, 3 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В январе 2022 года в Москве произошло 26 дорожных аварий, в которых пострадали дети-пассажиры. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

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В этих ДТП пострадали 29 детей, находившихся в салоне транспортных средств. Отмечается, что в 60% виновниками этих аварий становились водители других автомобилей, внутри которых детей не было.

Однако халатное отношения к безопасности юных пассажиров наблюдается и среди водителей, перевозивших детей. За месяц выявлено свыше 5 тыс. нарушений правил перевозки.

В ГИБДД призывают водителей проявить ответственность и сознательность до поездки, использовать удерживающие детей устройства и ремни безопасности.