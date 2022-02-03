Чита, 3 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Забайкалье, где ежедневно стали выявлять почти одну тысячу новых носителей коронавируса, считают преждевременным вводить карантинные ограничения во всех образовательных учреждениях: чиновники говорят, что ситуация подконтрольна. Подробности 3 февраля со ссылкой на руководителя регионального Роспотребнадзора Светлану Лапу сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Более 5% классов и 22 школы не обучаются, но часто остановка обучения необоснованная. Не все получается у директоров школ по оценке риска распространения острых респираторных заболеваний, часто информация преувеличена», — пояснила Светлана Лапа.

По её словам, региональное управление Роспотребнадзора на сегодня не дает рекомендации выводить на дистанционной режим работы все школы абсолютно.

«Прежде всего, мы отмечаем, что очаги распространения инфекции внутри семьи. Если заболевает хотя бы один член семьи, то, как правило, заболевают все», — отметила руководитель регионального Роспотребнадзора.

Также известно, что в Забайкалье 59% инфекции — это штамм «Дельта», а 41% — «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 3 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 104 678 (рекордные +989 за минувшие сутки).

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