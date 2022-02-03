Красногорск, 3 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 3 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 8 721 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 1 467 случаев меньше аналогичного показателя 2 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 10 188 человек, а днем ранее — у 11 475 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 155 768 новых случая заражения коронавирусом.