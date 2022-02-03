Москва, 3 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Возможность визита канцлера Германии Олафа Шольца в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным прорабатывается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Olaf Kosinsky Олаф Шольц

«Они [переговоры] в проработке, в работе», — сказал Песков.

Он пообещал донести до СМИ всю необходимую информацию, как только появится ясность по визиту немецкого канцлера: «Это есть на повестке дня».