Таллин, 3 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Территориальные претензии к России со стороны Эстонии получили новый импульс после приёма этой страны в НАТО, и это ещё один аргумент, подтверждающий обоснованность озабоченностей угрозами безопасности нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 февраля, комментируя высказывания главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как сообщалось ранее, Лийметс заявила, что Тартуский мирный договор 1920 года (согласно которому Ивангород и часть Печорского района входят в состав Эстонии) является «действующим».

» Это старые эстонские территориальные поползновения, не имеющие под собой никаких международно-правовых оснований. Та Эстония, с которой заключался Тартуский договор, прекратила своё существование в 1940 году с образованием Эстонской ССР и вхождением ЭССР в Советский Союз. В 1975 году границы всех европейских стран, в том числе и СССР, получили подтверждение на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. Выходила Эстонская ССР из СССР в 1991 году в тех границах, в которых она существовала в СССР.