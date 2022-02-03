Претензии Эстонии подтверждают: требования России к НАТО обоснованы
Таллин, 3 февраля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Территориальные претензии к России со стороны Эстонии получили новый импульс после приёма этой страны в НАТО, и это ещё один аргумент, подтверждающий обоснованность озабоченностей угрозами безопасности нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 февраля, комментируя высказывания главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс.
Иван Шилов ИА REGNUM
Эстония
Как сообщалось ранее, Лийметс заявила, что Тартуский мирный договор 1920 года (согласно которому Ивангород и часть Печорского района входят в состав Эстонии) является «действующим».
»Это старые эстонские территориальные поползновения, не имеющие под собой никаких международно-правовых оснований. Та Эстония, с которой заключался Тартуский договор, прекратила своё существование в 1940 году с образованием Эстонской ССР и вхождением ЭССР в Советский Союз. В 1975 году границы всех европейских стран, в том числе и СССР, получили подтверждение на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки. Выходила Эстонская ССР из СССР в 1991 году в тех границах, в которых она существовала в СССР.
Таким образом, повторю, речь идёт об очередном агрессивном выпаде Таллина против нашей страны, не более того. Тем не менее важно подчеркнуть, что территориальные претензии со стороны Таллина получили новый импульс после 2004 года, то есть приёма этой страны в НАТО. Они являются ещё одним аргументом, подтверждающим обоснованность высказанных руководством России озабоченностей угрозами безопасности нашей страны, проистекающим из общей политики НАТО в отношении России и реваншистской политики отдельных его членов«, — отметил Михаил Демурин.