Пенза, 3 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Пензенской области для вакцинации детей и подростков работают 36 стационарных пунктов, из них восемь организовали в Пензе. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба регионального правительства.

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На сегодняшний день иммунизацию против коронавирусной инфекции прошли 377 юных пензенцев. Для прохождения вакцинации требуется предварительная запись.

Вакцинация несовершеннолетних проводится препаратом «Гам-Ковид-Вак-М».

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 24 по 28 января зарегистрировали 5311 случаев ОРВИ, или 398,8 на 100 тыс. населения. Суммарная заболеваемость превысила эпидпорог на 30,8%.

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