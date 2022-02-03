Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки выявили 2 950 носителей коронавируса (+ 15 за сутки), выздоровели 1022 пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 3 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону (926), Таганроге (128), Батайске (105) и Новочеркасске (104). 11% заразившихся — люди старше 66 лет, более 24% — дети.

Жертвами COVID-19 стали десять женщин в возрасте от 56 до 85 лет и 85-летний мужчина.

За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 225 638 человек, выписаны с выздоровлением 187 956 пациентов. Донские медики не смогли спасти 10 059 заболевших.