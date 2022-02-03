Москва, 3 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вечером 2 февраля принял в Кремле главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«Вчера вечером действительно Путин принял в Кремле руководителя Чечни Кадырова. Обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались», — сказал Песков.

По его словам, помимо этих вопросов, стороны затронули «темы, связанные с работой правоохранительных органов».

При этом Песков не стал уточнять, идёт ли речь о судьбе семьи судьи Сайди Янгулбаева: «Я дал ту формулировку по этой беседе, которую я мог дать. Мне больше нечего добавить».