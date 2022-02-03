Москва, 3 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Центральном Доме кинематографистов завершилась церемония прощание с народным артистом РФ Виктором Мережко. Проститься с режиссёром и сценаристом пришли родные, друзья, коллеги по цеху.

Dmitry Rozhkov Виктор Мережко

«Он был замечательный не только художник, в высоком смысле этого слова, но он был еще замечательный организатор производства, он знал эту кухню всю досконально, и, конечно, он был очень славный дядька, он очень был славный человек, пусть земля ему будет пухом», — сказала кинорежиссёр Вера Токарева.

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«Сорок шесть лет мы были неразлучны, мы родные люди. Оторвали кусок — вот и всё, что я могу сказать», — поделился писатель и драматург Аркадий Инин.

Присутствующие проводили Мережко в последний путь аплодисментами.

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Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище

Напомним, советский и российский сценарист, драматург, кинорежиссёр, актёр, писатель и телеведущий, народный артист России Виктор Мережко являлся автором сценариев более 50 фильмов.