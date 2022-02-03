Яковлевский городской округ, Белгородская область, 3 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Теплицу с посадками наркотического растения обнаружили полицейские в подвале частного дома 35-летнего жителя Яковлевского городского округа, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

Https://31.мвд.рф/ Теплица в подвале

По данным следствия, местный житель высадил наркотическое растение, организовал полив, оборудовал подземную теплицу специальной лампой. В подвале полицейские обнаружили 42 саженца, которые по заключению экспертов уже содержат наркотические вещества. Кроме того, у подозреваемого изъято ещё 67 молодых побегов растения.

Возбуждено уголовное дело, мужчина подписал подписку о невыезде и надлежащем поведении.