Екатеринбург, 3 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Четверо жителей Екатеринбурга получили реальный срок за похищение человека. Мужчины удерживали знакомого в помещение автосервиса, требуя 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Мужчины разработали план похищения. Они ждали, когда машина свердловчанина окажется рядом с гостиницей на Кольцовском тракте Екатеринбурга. Заметив необходимый автомобиль, мужчины заставили знакомого остановиться. После чего вытолкали потерпевшего из машины и доставили в помещение автосервиса. Похитители требовали от свердловчанина 20 тысяч рублей. После многочисленных угроз в свой адрес свердловчанин сообщил, что готов отдать знакомым 5 тысяч рублей, которые находятся дома у его матери.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, звонок в отделение полиции поступил 15 мая. Похищенный мужчина смог скрыться от нападавших и сообщить о преступлении. Правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали всех участников преступной группы.

По факту совершения преступления был проведен комплекс следственных мероприятий. Сотрудники СКР опросили ряд свидетелей, провели осмотр места происшествия, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Приговором суда свердловчанам назначили наказание от 5 до 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режимов.