Афины , 3 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В возрасте 92 лет умер бывший президент Греции Христос Сартзетакис. Об этом 3 февраля сообщает агентство AMNA.

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В начале декабря 2021 года Сартзетакис был госпитализирован в связи с острой дыхательной недостаточностью. С тех пор он находился в больнице.

В 1963 году Сартзетакис участвовал в расследовании убийства левого депутата Григориса Ламбракиса. Он провёл расследование, несмотря на политическое давление со стороны властей. В годы хунты, с 1967-го по 1974-й, Сартзетакис подвергался преследованиям и дважды арестовывался.

Пост президента Греции Сартзетакис занимал в 1985—1990 годах.