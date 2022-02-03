Новосибирск, 3 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области двух сотрудников полиции отправили под домашний арест. Они проходят по делу о незаконной охоте, совершённой группой лиц по предварительному сговору, сообщили в региональном управлении СКР.

Косуля

Напомним, что ранее в отношении 29 и 37-летнего сотрудников новосибирской полиции было возбуждено уголовное дело.

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«В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователями изъяты охотничьи ружья, снегоходы, а также мешки с мясом, — уточнили в СКР. — Устанавливаются все подлежащие доказыванию обстоятельства. Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».

Было установлено, что 30 января участковые одного из районных отделов МВД России вместе со своим знакомым подстрелили не менее девяти сибирских косуль недалеко от села Воробьёво — во время запрета охоты.