Белоярский, Свердловская область, 3 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Свердловчанина будут судить из-за смерти ребенка. Мужчина нарушил правила дорожного движения, что привело к гибели несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в Белореченском поселке на территории Белоярского района Свердловской области летом 2021 года. Мужчина на своем автомобиле выехал на обочину, нарушив правила дорожного движения. В результате свердловчанин допустил наезд на 10-летнего ребенка. Мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм. Следствие установило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело рассмотрят в Белоярском районном суде. Мужчине грозит наказание до 12 лет лишения свободы.