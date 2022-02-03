3 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 15:18 — REGNUM В Центральном доме кинематографистов прошла церемония прощания с режиссёром, сценаристом, актёром, народным артистом России Виктором Мережко.

Центральный дом кинематографистов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Центральный дом кинематографистов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Гражданская панихида продлилась чуть более часа. На ней присутствовала семья, друзья и коллеги, среди них актёр и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, режиссер Вера Токарева, каскадёр Игорь Панин, художник Никас Сафронов.

Евгений Герасимов. Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Евгений Герасимов. Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Игорь Панин. Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Вера Токарева. Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Людмила Зайцева. Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Виктор Мережко — автор сценариев к десяткам кинокартин, среди наиболее известных «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Уходя — уходи», «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Линия жизни». Много лет проработал на телевидении, в 1989—1995 годах вёл популярную в те годы программу «Кинопанорама».

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Никас Сафронов Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церемония прощания с Виктором Мережко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Напомним, Мережко скончался 30 января 2022 года от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 84 года. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.