Омск, 3 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Омской области заместитель министра подозревается в получении взятки, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в региональном следственном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По данным ведомства, фигурантами уголовного дела, возбуждённого по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ, стали заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычёв (ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки») и руководитель коммерческой организации (ч. 5 ст. 291 УК РФ — «Дача взятки»).

По версии следствия, высокопоставленный чиновник получил от руководителя коммерческой организаций взятку в особо крупном размере — более 1,5 млн рублей — за покровительство деятельности коммерческой организации.

Подозреваемые задержаны. По месту их работы и жительства прошли обыски. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске заведующий кафедрой вуза предстанет перед судом за совершение коррупционных преступлений.

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