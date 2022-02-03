Тбилиси, 3 февраля 2022, 14:38 — REGNUM Национальная служба статистики Грузии опубликовала 3 февраля данные об инфляции в стране за 2021 год.
Так, в январе 2022 года, по сравнению с предыдущим месяцем, уровень инфляции в Грузии составил 1,1%, а годовой уровень инфляции — 13,9%.
Основное влияние на формирование годовой инфляции оказали изменения цен в следующих группах:
Продукты питания и безалкогольные напитки: цены в группе выросли на 16,2%. Цены выросли для следующих подгрупп:
Овощи и зелень — 23,3%
Хлеб и хлебобулочные изделия — 20,5%
Масло и жиры — 19,6%
Минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки — 18.3%
Сахар, варенье и другие сладости — 18.2%
Рыба — 16,6%
Молоко, сыр и яйца — 14,4%
Фрукты и виноград — 13%
Мясо и мясопродукты — 11,9%
Кофе, чай и какао — 7,8%
Жилье, вода, электроэнергия, газ:
В этой группе зафиксирован рост цен на 44,8%. Цены выросли для подгрупп:
Электричество, газ и другие виды топлива — 68,0%;
Водоснабжение и другие бытовые услуги — 58,0%;
Текущее содержание и ремонт жилья — 8.7%;
В группе «налоги» снизился фактический налог на жилье — 3,1%.
Цены в транспортной группе выросли на 16,2%. В основном, выросли цены на эксплуатацию личных транспортных средств — 23,3%.