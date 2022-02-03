Чита, 3 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 104 678 (+989 за минувшие сутки). Вместе с тем 94 261 пациент (+229 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2376 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 67 находятся в тяжёлом состоянии (за сутки данные не изменились), 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за последние сутки).

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