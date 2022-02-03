Уфа, 3 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Главу Сафаровского сельсовета Учалинского района Башкирии обвинили в халатности, что повлекло по неосторожности смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомная собака

По версии следствия, с сентября 2020 года по апрель 2021 года фигурант уголовного дела игнорировал неоднократные сообщения жителей села Сафарово о наличии на территории этого населенного пункта бездомных собак, которые представляют опасность для жизни и здоровья жителей.

В материалах уголовного дела указано, что обвиняемый оставил эти обращения без регистрации и надлежащего рассмотрения и принятия мер, он не разъяснил жителям порядок подачи заявлений об отлове бездомных животных и сам не обратился в установленном законом порядке с заявлением на отлов животных в спецорганизацию, с которой у администрации Учалинского района был заключён договор, и в администрацию района, несмотря на то, что он должен был и мог это сделать.

«В результате ненадлежащего исполнения обвиняемым своих служебных обязанностей меры по отлову безнадзорных животных на территории сельсовета приняты не были, что привело к тому, что собаки сбились в стаю и беспрепятственно передвигались по территории села. 17 апреля 2021 года стая безнадзорных собак напала на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьной села Сафарово. От полученных ран и обильной кровопотере ребенок скончался на месте происшествия от обильной кровопотери», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. Свою вину обвиняемый не признал. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд.