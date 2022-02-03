Абуджа, 3 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. На юге Нигерии произошёл взрыв на плавучей нефтяной установке. Об этом 3 февраля пишет газета Vanguard со ссылкой на заявление компании SEPCOL.

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Сообщается, что взрыв произошёл 2 февраля на реке Эскравос в штате Дельта. После взрыва на установке начался пожар.

В момент происшествия на плавучем объекте, который использовался для разгрузки и хранения нефти, находились 10 человек. При этом о возможных погибших или пострадавших пока не сообщается.