Челябинск, 3 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2021 год от бешенства погибли 70 — животных. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Животные

Жертвами этого заболевания стали 25 диких животных (главным образом лисы) и 45 домашних (18 собак, 22 кошки и пять голов крупного рогатого скота. А в январе 2022-го уже пали три кошки, собака и лиса.

В 2020 году на территории региона было подтверждено меньше случаев бешенства — 69. Их зафиксировали в 65 неблагополучных пунктах.