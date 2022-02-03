Джакарта, 3 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Индонезии Данте Саксоно Харбувоно заявил, что число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране может достичь 100−150 тысяч, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ожидается, что рост числа случаев заражения коронавирусом в Индонезии будет связан с распространением штамма «Омикрон».

Жителей Индонезии призвали не паниковать, сохранять бдительность и соблюдать санитарный протокол.

Напомним, в период с 26 января по 2 февраля суточный прирост носителей коронавируса вырос до 82 918, что на 24,6% больше.