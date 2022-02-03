Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки на ковидные койки поступили 212 пациентов, что на 16 больше, чем за день до этого. Об этом 3 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В настоящий момент в стационарах региона развернуто 2119 коронавирусных коек, из них свободно 507 коек (23,93%). Под постоянным наблюдением врачей находятся 1612 человек, из них 21 — на аппаратах ИВЛ.

За минувший день в Леобласти был выявлен 1621 случай заражения, что на 325 случаев больше, чем сутками ранее. Больше всего положительных тестов на ковид за 2 февраля получили жители крупных населенных пунктов, таких как Всеволожск (147), Тихвин (95), Кириши (93), Мурино (90), Гатчина (85), Сертолово (84), Выборг (56), Кудрово (55), Луга (51), Подпорожье (50), Сланцы (44), Кингисепп, Кировск (по 35), Тосно (34), Бокситогорск (31), Лодейное Поле (29), Светогорск (28), Пикалёво (20), Никольское (19), Янино-1 (17), пгт. Советский (16), пгт. Дубровка, Отрадное (по 14), пгт. им. Морозова, Бугры (по 13), гп. Новоселье (12), Новое Девяткино, Приозерск (по 11), п. Рахья и Тельмана (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 121 486 человек, из них 103 816 вылечились, в том числе 417 пациентов были выписаны с больничного 2 февраля. За время пандемии в регионе умерло от ковида 3179 человек, в том числе четыре летальных исхода, что на два меньше чем за день до этого, зарегистрировали за последние сутки.