Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге не вывезенные вовремя отходы на контейнерных площадках начали покрываться снегом, что затрудняет их сбор для утилизации. Корреспондент ИА REGNUM обратил внимание на новые жалобы местных жителей на портале «Наш Санкт-Петербург», созданном для жалоб на проблемы для их решения чиновниками.

Жалоба Юрия Б., портал «Наш Санкт-Петербург» Снег на скоплениях мусора

В городе в январе схлестнулись две актуальные и острые проблемы. На контейнерных площадках скопились снежные массы, сквозь которые видны отходы и мешки с мусором. Последствия очередных снегопадов сказались не только на ситуации с уборкой города от снега, но и на состоянии площадок для сбора мусора.

Неубранный снег сейчас можно наблюдать во многих дворах Петербурга. Причем как в виде снежных шапок на контейнерах, так и на лежащих на земле пакетах. Стоит отметить, что сейчас снег скрывает и мелкий мусор, который проявится весной.

Местные жители переживают, что им придётся дышать гниющими отходами. Часть авторов жалоб также сообщает о крысах возле помоек. Ранее жители Петербурга активно жаловались на нашествие грызунов.

Напомним, теперь опубликованные на портале жалобы местных жителей о скоплениях мусора будут переносить на «тепловую карту», с которой можно ознакомиться на сайте Заксобрания. Этот ресурс показывает, какой район города нуждается в решении этой проблемы больше всего.