Пенза, 3 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 1022 случая заражения коронавирусом, выписали 147 пациентов. В стационары госпитализировали 209 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 3 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 110 928 случаев. Выздоровели 96 584 ковид-пациента, скончались 4903 человека. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки госпитализировали около 17,8 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

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