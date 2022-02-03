Кострома, , 13:36 — REGNUM Начальником управления муниципальных инспекций администрации Костромы стал Сергей Коляскин — силовик с 23-летним опытом работы в органах внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сергей Коляскин

Его предшественник — Сергей Басов лишился занимаемой должности в ноябре 2021 года. Причиной увольнения чиновника по официальной версии стал «неэффективный контроль за сроками и качеством земляных работ».

Проверка, проведённая по поручению губернатора Костромской области Сергея Ситникова показала, что сотрудники управления «неоднократно» продлевали сроки раскопок, «не в полной мере использовали штрафные санкции как меры воздействия на ресурсоснабжающие организации, не контролировали качество благоустройства после проведения работ». Между тем изменения в муниципально-правовой акт, запрещающие коммунальщикам продлевать ремонты до бесконечности, были приняты лишь за 1,5 недели до увольнения.

Сергей Коляскин родился в городе Галиче Костромской области, в 1999 году окончил Владимирский юридический институт МВД. В 2011 получил второе высшее образование, завершив юридический курс в Костромском госуниверситете. С 1999 по 2022 года работал в органах внутренних дел.

«Усиление муниципального контроля в городе сейчас крайне необходимо. Рассчитываю, что вы сделаете работу инспекции эффективнее. Внимательно посмотрите на работу управляющих компаний по расчистке крыш и придомовых территорий» — сказал на встрече с назначенцем глава администрации Костромы Алексей Смирнов.

Управление муниципальных инспекций занимается контролем за сохранностью автомобильных дорог местного значения, выдачей разрешений на производство земляных работ, жилищным контролем. К исполнению обязанностей Коляскин приступил с сегодняшнего дня.

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