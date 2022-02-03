Улан-Удэ, 3 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Суд признал незаконным бездействие властей Бурятии по ликвидации накопленного вреда в посёлке Стеклозавод под Улан-Удэ. Иск подала Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура Посёлок Стеклозавод в пригороде Улан-Удэ

Подпочвенное скопление нефтепродуктов в районе посёлка уже много лет загрязняет главный приток озера Байкал — реку Селенга. Для организации работы по выявлению этого скопления как объекта накопленного вреда, оценки его воздействия на природу и ликвидации сотрудники прокуратуры обратились в суд.

11 января суд удовлетворил требования прокурора, признав бездействие республиканского правительства по этому направлению незаконным.

«Высший орган исполнительной власти республики понужден к совершению перечисленных действий, а также к организации работ по его ликвидации. Решение суда не вступило в законную силу», — отметили в прокуратуре.