Киргизия, 7 апреля, 2010, 12:13 — ИА Регнум. Многотысячная толпа сторонников оппозиции пытается взять штурмом здание правительства Киргизии, передает корреспондент ИА REGNUM Новости.

Среди штурмующих есть как молодые, так и люди в возрасте. Часть из них вооружена щитами и палками, часть воспользовалась отобранным у милиции защитным снаряжением. По данным местных СМИ, толпа отняла у милиции несколько автоматов и гранатомет "Муха".

На центральной площади Бишкека постоянно стреляют, пока что резиновыми пулями.