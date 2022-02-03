Калуга, 3 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Калужской области по числу переписанных лиц общий показатель составил почти 109%. Об этом 3 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Карину Башкатову, которая подвела первые итоги Всероссийской переписи населения в регионе.

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Самых высоких результатов достигли администрации Малоярославецкого, Боровского, Износковского, Жуковского, Юхновского районов и города Обнинска. Показатели выше среднеобластного достигнуты в Тарусском, Жиздринском, Мещовском, Козельском районах. Темп переписной кампании задавали Малоярославецкий, Ульяновский, Жиздринский, Хвастовичский, Износковский, Боровский, Спас-Деменский районы и город Обнинск.

По количеству жителей, прошедших перепись на Госуслугах, лидируют Обнинск (25%) и Калуга (24,8%), а также Жиздринский, Боровский, Медынский, Жуковский и Бабынинский районы. В небольших районах — Мосальском и Износковском — на Госуслугах переписались более 16% населения.

«Совместные усилия позволили Калужской области достичь достойных показателей и на уровне ЦФО, и на уровне России», — отметила Карина Башкатова.

Обработка данных переписи будет носить многоступенчатый характер. Опубликование предварительных итогов и проверки первых таблиц с данными по регионам ожидается в апреле. Окончательные итоги переписи по тематическим разделам планируется опубликовать в мае-декабре 2022 года.