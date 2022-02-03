Архангельск, 3 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Экс-главе министерства образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву, осужденному за развращение школьниц, отказано в смягчении приговора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

diegoattorney За решеткой

«Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда жалобы осужденного и его защитника о неверной квалификации содеянного и суровости назначенного наказания оставлены без удовлетворения», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в ноябре 2021 года Октябрьский районный суд Архангельска приговорил Гнедышева к пяти годам колонии строго режима. Судом было установлено, что экс-чиновник под вымышленными именами в соцсетях вел секс-переписку с тремя школьницами.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура просила назначить Гнедышеву наказание в виде восьми лет лишения свободы.