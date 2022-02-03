Ярославль, 3 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова обвинили в некомпетентности и.о. директора департамента здравоохранения региона Оксану Пиклун. Об этом сообщает корреспондент ИА Ре со ссылкой на соцсети депутата.

Оксана Пиклун/vk.com Оксана Пиклун

Елена Кузнецова сетует на недоступность медицины в Ярославской области, осознавая при этом, что оказание медпомощи крайне ограничено из-за эпидситуации.

«Долго я терпела, входила в сложное положение медицинских организаций в связи с коронавирусной инфекцией. Жалко врачей, что они трудятся на исходе сил и возможностей. Но, что-то не видно и не слышно директора департамента здравоохранения Пиклун О.А. Где обещанная организация здравоохранения? Где рекомендации пациентам, как себя вести в непростой ситуации: скорую не дождаться, в поликлинику не дозвониться и не записаться, врача на дом не вызвать, больничный не выписать, потоки пациентов не разведены? Где алгоритм действий пациентов? Понятно: нехватка и болезнь врачей, большая загруженность в поликлиниках. Но, департамент для того и существует, чтобы наладить и организовать работу. Мы все надеялись, что Оксана Александровна наладит деятельность медорганизаций, а она её завалила. Да завалила так, что расхлебывать придется долго и упорно», — выказала мнение депутат Ярославской областной думы.

Представитель КПРФ в думе сообщила, что готовит обращение на имя заместителя председателя областного правительства Ларисы Андреевой, которая курирует депздрав.

«Сейчас готовлю обращение на имя заместителя председателя правительства Андреевой Л.М. с просьбой принятия мер и по вопросу некомпетентности и.о. директора департамента здравоохранения», — пообещала Елена Кузнецова.

Оксана Пиклун возглавила департамент здравоохранения 23 ноября 2021 года, сменив Василия Тубашова. В пресс-службе ярославского правительства тогда делали акцент, что у нового руководителя несколько высших образований, а сама Пиклун обещала заняться основными проблемами ярославской медицины, включая кадровый вопрос.